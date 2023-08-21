社工涉理大外非法集結　控方指藏安全套可製水彈 (18:30)

今日自辯被告為鄧耀雄（24歲），他是一名註冊社工兼山藝教練。被告供稱，2019年11月17日，他得知女友的弟弟與家人失聯，而弟弟當時僅17歲及為中六生，家人更披露弟弟出門前曾與母親就理大衝突一事而爭拗。被告與女友出於擔憂弟弟疑進入理大，故當晚於太子租住酒店，並打算翌日再借住另一間更靠近理大的酒店，以方便接離弟弟。

翌日兩人前往下一間酒店途中，誤入示威者人群，打算暫避時被迎面而來的警察拘捕，其間有警察說「大學生好威，射弓箭呀」。因為被告及其他被捕人士被噴到胡椒噴霧，故他們被安排使用生理鹽水清洗，被告清洗後將生理鹽水放入背囊，事後被警察搜出作證物。控方質疑，被告為何不跑離現場，又指被告「教人求生經驗，有路咪走」，被告表示是判斷下決定。

被告續指，他身上被搜出的未開封的安全套，用途是「喺酒店用」。法官關注控方如何指控被告帶備該安全套時，控方沉默數秒後，表示建議法庭可考慮被告可利用安全套製成水彈。其後旁聽席傳來笑聲，被告否認控方說法。