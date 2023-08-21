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房屋局推過渡屋住戶特別津貼　按住戶人數及入住地點資助　最高逾1.1萬元 (18:18)

房屋局表示，為協助入住過渡房屋的住戶搬遷及盡快融入新社區，明日（22日）起會推出為期兩年的「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，為「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」下過渡性房屋項目新住戶，提供一筆過特別津貼，金額由1800元至11550元不等，視乎住戶人數及過渡屋所在地區以定。津貼不設用途限制。

居於新界或離島區過渡屋的住戶，獲得的特別津貼會較居市區或擴展市區的住戶高。以1人住戶為例，新界及離島住戶可獲3650元、市區及擴展市區住戶則獲1800元；若是4人家庭，新界及離島住戶可獲8450元、市區及擴展市區住戶則獲8450元。

  過渡性房屋項目所在地區
市區及擴展市區 新界及離島
住戶人數 特別津貼金額（元）
1人 1,800 3,650
2人 2,700 5,450
3人 3,550 7,100
4人 4,200 8,450
5人 4,850 9,700
6人及以上 5,750 11,550

計劃對象為今年6月16日或以後入住過渡房屋單位的住戶，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年，再度搬遷不會獲發放第二次津貼。住戶辦理接受獲編配過渡性房屋單位手續時，可同時向營運機構提出津貼申請，營運機構會接獲申請後20個工作天內發放津貼；如當時仍未遷入，則於正式遷入後的10個工作天內發放。

計劃由關愛基金撥款8520萬元。房屋局說發言人說，留意到入住過渡屋的住戶大多是低收入基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的開支，有關津貼可減輕住戶於搬遷或適應新居住環境期間的開支壓力，例如孩子轉校、搬運或添置家具電器、重新建立社區網絡等，估算受惠住戶達3.5萬人。

相關字詞﹕編輯推介 房屋局 過渡性房屋 特別津貼

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