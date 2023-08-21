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初選案｜李予信稱與公民黨反對財案立場不同　官再斥控方提問差勁 (18:14)

民主派「35+」初選案今午（21日）續審。代表控方的律政司副刑事檢控專員萬德豪問到，李予信有否閱讀戴耀廷2020年5月在WhatsApp發送的「超區」初選協議文件。早前證供指李予信當時未正式參選，法官李運騰質疑控方說法有何證據，「被告身上沒有搜出這份文件，我看不到控方案情的基礎，你的基礎是什麼？」控方遂沒有問下去。

李予信供稱和公民黨反對財政預算案的立場不同，他主張爭取政府項目撥款，假設當選會申請豁免跟黨投票，「即管睇下黨有咩後果畀我」。法官陳慶偉聽罷質疑，時任公民黨黨魁楊岳橋形容否決財案是「莊嚴承諾」，意指要兌現承諾，否則該黨會失去選民信任。李予信表示，他理解未必會兌現承諾，過往曾有公民黨立法會議員投票取態不同，難以約束議員一致投票。

公民黨於2020年7月發布宣傳片，楊岳橋在片段重申要求特首落實「五大訴求」，否則公民黨議員將否決政府法案和財案。有份拍片的李予信表示，他沒有用心留意楊岳橋的發言，僅留意自己的對白，「唔想有咁多NG」。他稱影片刊出後忙於拉票，「我十幾個鐘都喺條街到，其餘時間都係瞓覺同休息」，只記得觀看自己拍攝的部分。

庭上所見，李予信的初選提名表格談及「要支持戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識」。控方萬德豪問李交表時，有否記起公民黨「立選心戰室核心小組」會議談及的協調共識。法官陳慶偉直言，控方問了很差勁的問題，要求萬德豪更改問法。聆訊明（22日）續。

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