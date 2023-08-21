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血癌病人指聘婷負責人要求停藥　辯稱病情惡化只屬假象 (18:22)

聘婷美容中心負責人趙淑儀涉無牌行醫一案，今（21日）於區院續審。患血癌及濕疹的事主供稱，她遵照建議停藥約兩個月後，與甲狀腺相關的指數比正常水平高逾30倍，因而被醫生勸阻。她就此尋求被告意見，被告說「嗰啲係假象嚟」，又讚揚她堅持己見是「叻女」。

事主鍾少琼供稱，她1996年患血癌，曾接受骨髓移植，至2005年癌症復發，開始食用標靶藥、甲狀腺藥等，並於2012年起患嚴重濕疹，類固醇亦難以控制病情。翌年鍾在介紹下與被告見面，她透露服用藥物後病情受控，被告稱其濕疹是由於長期服藥，要由治癌著手，否則「治標不治本」。

被告又說自己曾患淋巴癌，用自創方法治好，鍾聞言覺得被告有一定把握，尤其她說與「血」有關的癌症更容易治好，而淋巴癌也是血癌的一種。當時她有猶豫，沒有即時購買被告的療程，至2014年患上抑鬱症，被告再推介療程，保證不成功不收費，她同年4月始接受治療，覺得是「唯一希望」。

至6月，被告著鍾停止服用甲狀腺藥，否則或導致皮膚癌，鍾接納建議。她8月到瑪麗醫院跟進癌症病情，獲醫生告知其與甲狀腺相關的指數達180，而正常應為3至5，警告她若情況持續，隨時因心臟問題而昏迷。鍾仍傾向繼續停藥，醫生並要求她簽署同意書，聲明後果自負。其後鍾向被告講述情況，被告讚她「叻女」，說其停藥後已不再有甲狀腺問題，「嗰啲係假象嚟」。

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