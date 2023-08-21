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北角釣客爭位打鬥釀誤殺　遺孀稱以為發夢　斥疑犯殘忍「做咩打死佢」 (17:35)

兩名六旬男子昨午於北角渡輪碼頭釣魚時疑因位置問題爭執，一人墮海送院不治。警方將案件列誤殺，死者遺屬羅太哭訴稱，丈夫為人率直、直腸直肚，她批評對方殘忍，「你幫我打跛隻腳，你幫我打跛隻手，佢仲有個人係到，你做咩幫我打死佢」、「真係無天理」、「我哋唔求富貴、唔求大魚大肉」。羅太又稱丈夫游術佳，如果他清醒沒可能遇溺。

羅太指與死者無兒無女，兩人約2017結婚，過往想過以試管嬰兒受孕不果，因此一直過兩人世界。她透露自己任職清潔，日薪500元，丈夫任地盤工，每月近萬幾至兩萬元。兩人以前居於板間房，經努力17年買入北角一個單位，供20年，月供1.3萬，因此平日生活節儉，「我諗住兩公婆辛苦啲、食慳啲，我晚晚都去買平餸平水果，咁咪可以慳返啲錢」、「煲一餐湯都分3、4次飲」，而每月僅一、兩晚外出食飯，「已經好開心囉」。

她指當晚警員約晚上8時上門告知消息，直至現時「我好似發緊夢咁，宜家好似雲裏面咁」、「我不願意相信，我覺得佢今晚有可能會返嚟搵我」。她表示丈夫疼愛她，將大半薪金給予其作生活費，另外疫情前不時與她到越南等地旅遊，她憶及，有日曾跟丈夫透露想食雪糕，「我老公買好細個種，我鬧佢下次唔好買咁貴，買10蚊、8蚊得」。

她指丈夫為人率直、直腸直肚，對於不滿會發聲，並會為同事爭取權益。她透露丈夫食、穿均隨意，釣魚算是其少數娛樂，平日多到北角碼頭獨自消遣，而早前丈夫曾與釣魚客發生爭執，「個嗰人話個地方佢嘅」，她勸告稱：「唔好同人咁勞氣，我哋又唔係等個啲魚食，雖然我哋無錢」，惟其內心亦有不滿，認為「碼頭大家都可以去，你有咩理由霸住」，而兩人其後並未再討論相關話題。對於事故發生，「搞到咁嘅樣，你（疑犯）會安落咩，你會食得到、訓得落咩，我又唔相信喎」。

相關字詞﹕誤殺

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