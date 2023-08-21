八旬婦1.2米池溺斃　時任泳池經理指救生員離開崗位欠妥　上司指事故「純屬意外」 (17:01)

事主何桂珍（終年87歲），研訊早前傳召事主女兒及多名救生員作供。時任維園游泳池經理王祖妍供稱，其報告提及案發時「有救生員聽到有人呼叫：有人暈咗」，被問此說法會否表示現場另有目擊者，王回應當時緊急，救生員及職員為事主急救及傳召救護車，故無暇找出誰是目擊者。死因裁判官追問，事主身旁有晨運泳客，有否待事發翌日再找出目擊者，王表示「我相信我哋無做。」

王續指，事發後翻查閉路電視及綜合同事口供，發現當時有數名救生員離開崗位，並指情况不妥，正確做法應是先取得高級救護員的批准，以及待其他救生員「補位」後才離開。王又指，事後她兩名上司，即時任灣仔區康樂事務經理及署任維園經理在她的報告加上「純屬意外」。

法證專家證人、政府化驗師梁仲榮供稱，他事後透過模擬實驗，在涉案游泳池中以兩顆球體模擬事主的漂浮路線，研究事主出事的位置與兩個救生員瞭望台之間的視線是否受阻擋。研究結論是只有其中一個瞭望台，其視線在事主出事前18秒的位置被一支結構性支柱阻擋，但救生員只要稍移動軀幹，便能看到支柱後方。