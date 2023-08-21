明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

八旬婦1.2米池溺斃　時任泳池經理指救生員離開崗位欠妥　上司指事故「純屬意外」 (17:01)

87歲老婦2018年在維園游泳池游泳，在深1.2米的多用途池遇溺，送院不治，死因庭今（21日）續研訊。時任維園游泳池經理供稱，事後發現案發時有數名當值救生員以服藥等理由離開崗位，她指出此情况不妥，事後提醒涉事救生員，但非採取任何紀律處分。她為事主溺斃一事撰寫報告，其後她兩名上司在報告意見「救援迅速、不涉及場地設施」基礎下增添一句「純屬意外」，她庭上同意上司意見。研訊周三續。

事主何桂珍（終年87歲），研訊早前傳召事主女兒及多名救生員作供。時任維園游泳池經理王祖妍供稱，其報告提及案發時「有救生員聽到有人呼叫：有人暈咗」，被問此說法會否表示現場另有目擊者，王回應當時緊急，救生員及職員為事主急救及傳召救護車，故無暇找出誰是目擊者。死因裁判官追問，事主身旁有晨運泳客，有否待事發翌日再找出目擊者，王表示「我相信我哋無做。」

王續指，事發後翻查閉路電視及綜合同事口供，發現當時有數名救生員離開崗位，並指情况不妥，正確做法應是先取得高級救護員的批准，以及待其他救生員「補位」後才離開。王又指，事後她兩名上司，即時任灣仔區康樂事務經理及署任維園經理在她的報告加上「純屬意外」。

法證專家證人、政府化驗師梁仲榮供稱，他事後透過模擬實驗，在涉案游泳池中以兩顆球體模擬事主的漂浮路線，研究事主出事的位置與兩個救生員瞭望台之間的視線是否受阻擋。研究結論是只有其中一個瞭望台，其視線在事主出事前18秒的位置被一支結構性支柱阻擋，但救生員只要稍移動軀幹，便能看到支柱後方。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 死因庭

上 / 下一篇新聞