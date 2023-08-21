中年漢3度非禮女兒判囚28個月 (16:12)

被告L.W.K.報稱自由工作者，他承認於2020年11月至2021年9月，在鴨脷洲寓所內非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在黃竹坑香葉道雅格酒店非禮X。事主X的創傷報告今顯示，她事發後患上創傷後遺症，曾送院治療，並有自殺念頭。

暫委法官王證瑜判刑時同時考慮到案發時間不算長，被告無脅迫女兒就犯，遂以監禁42個月為量刑起點，認罪給予三分之一減刑。

案情指，2020年11月或12月某天，X獨自睡在床上，被告稱感到寒冷，躺在她身旁抱著她，隨後觸碰X大腿，並伸手入X胸圍內摸胸。2021年5月。X與家人入住上述酒店，當X洗澡時，被告全裸進入浴間，由腰部試圖順著撫摸至胸部，用陰莖戳其臀部約10次。同年9月，X與妹妹一同洗澡，完成後妹妹先離開，自己則裹著毛巾，被告推門入內用手觸碰X的私處，離開時面帶微笑。X的母親聽到女兒與朋友講電話談及事件，報警處理。