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初選案｜李予信稱受命報名參選後被截停　否認做鄭達鴻「Plan B」 (13:52)

民主派「35+」初選案今（21日）踏入第110天審訊。前公民黨區議員李予信稱，公民黨擔憂參選人被取消資格（DQ），時任公民黨黨魁楊岳橋指示李報名出選，惟及後又截停他報名。李交提名表後未能即場取回表格，他向楊表示「我收唔走」、「好frustrate（受挫）」，楊岳橋回答道 「阿信，it's ok.」。此外，被告余慧明原擬不作供，辯方表示索取指示後稱她或出庭自辯。

李予信第三日出庭自辯稱，於2020年7月29日收到楊岳橋來電指，公民黨有機會徵召他在立法會選舉出選香港島，李理解是基於公民黨憂慮有人會被DQ，遂着李準備。同月30日下午，楊致電指示李遞交提名表，李帶同提名和公民黨給予他的5萬元現金，到上環的辦事處報名。其間公民黨郭榮鏗、楊岳橋及郭家麒被DQ，楊指示李停止報名，不久，李得悉參選香港島的黨友、受審被告鄭達鴻亦遭DQ。

當時李予信完成報名手續，他在大堂折返告訴辦事處職員，「想收返」剛遞交的提名表，但對方拒絕稱只接受正式退選申請。李及後向楊岳橋交代，楊吩咐李返回辦公室再作商討，惟同晚公民黨召開記招，故沒時間討論。事後，李得知鄭達鴻競選團隊的一名成員也參加香港島選區，但李不知該名成員是否鄭的「Plan B」，李自言不是鄭的「Plan B」。

在控方盤問下，李予信確認楊岳橋曾代表公民黨發言許下莊嚴承諾，表明否決議案。法官陳慶偉一度問李是否該黨的忠實粉絲及黨員，李表示目前已非黨員。陳官形容，楊作出承諾的意思是不能輕言，否則失信於選民，李供稱未必需要兌現。陳官又稱無意貶損李予信，但如果沒有公民黨的話，李可謂無名小卒（nobody），李表示同意。李承認獲得公民黨的財政資助，他會有相應責任，公民黨亦期望李支持該黨主張。

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