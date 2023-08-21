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何文田殘疾院舍沉降　逾百院友月底遷烏溪沙　家屬憂子女難適應 (14:48)

本報早前報道，何文田常盛街的香港耀能協會盛康園地基局部沉降，逾百院友需暫遷，惟耀能和社署未公布搬遷時間和地點。耀能今早向院友家屬舉行簡報會，公布將於本月31日遷至烏溪沙樟木頭長者度假中心。有家屬指偶然接有智力障礙的女兒回家，女兒也想念宿舍，擔心她難適應新環境。

耀能於簡報會上公布暫遷選址為烏溪沙樟木頭長者度假中心，將於本月31日搬遷，時長則視乎建築署工程進度而定，估計維持數月。耀能向家屬提供兩個選項，分別為跟隨搬遷、及自行安排暫時居所，並保留宿位。據了解，會上提及會在探訪時段提供接駁巴士，和增加人手等臨時安排。建築署和社署亦有派員出席。

院友家屬羅女士的女兒有智力障礙，她表示不滿意新地方，擔心新地方交通不便，難帶女兒覆診。羅女士指，疫情期間較少帶女兒外出，現時偶爾欲與她回家，她也會表現不願意，和哭鬧指「想回宿舍」。羅女士指，即使擔心女兒難適應新環境，但亦無其他選擇。

另一家屬徐女士的女兒患有罕見病「雷特氏症」，需要高度照顧。她表示幸女兒曾住多個暫時宿舍，認為她不太受環境影響。但徐女士指較關注院舍人手安排，搬遷後其他院友未習慣新環境，需要較多照顧。對於院舍或會增加人手，徐女士表示支持，惟仍擔心新照顧員難理解不能說話的女兒的需求。

相關字詞﹕編輯推介 香港耀能協會盛康園 沉降

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