逾9萬戶公屋仍用舊式水龍頭　工聯會促房署全數更換以便長者 (12:50)

工聯會立法會議員梁子穎表示，「和諧一型」公屋如葵涌邨、厚德邨的單位內，廁所均使用獨立的冷、熱水龍頭，兩個水龍頭分別供應冷水與熱水，住戶想用暖水就必須堵塞去水口，再同時打開兩個水龍頭，待洗手盆裝滿一定容量的水才可用暖水洗手，設計上不方便；另外單位內所有水龍頭的開關採用轉動式設計，部份長者手腕或手指不夠力扭動水龍頭，用盡全力時又容易把熱水開得太大而燙傷。

梁又指，工聯會早於2015年已向房屋署反映問題，惟當時獲回覆指兩個水龍頭是不能更改的入屋標準，同時住戶若需房屋署代為更換推桿式水龍頭，需提供多份文件包括醫生證明，過程繁複。他續指，若住戶決定自行更換水龍頭，因洗手盆設計問題，有機會需連同洗手盆更換，而且未必人人有能力自行更換或請人代為更換，加上更換後水龍頭已不再符合房屋署標準，住戶需自行負責保養及維修，交出單位時亦需要將水龍頭回復原狀。

梁子穎估計，政府若更換全港的舊式水龍頭需花費約2000萬元，但指政府可分期更換，加上現時水龍頭價格已算相宜，若大批採購更可將每年的開支進一步壓低。