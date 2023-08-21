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航天城電工疑觸電亡　死者母痛哭　家屬冀僱主伸出援手 (12:56)

一名34歲男電工上周六（19日）在機場航天城11 SKIES地盤爬上假天花駁電時疑觸電昏迷，送院後不治。今早（21日）9時許，事主妻子、父母等家屬一行十多人到葵涌殮房認屍，神色哀傷。死者內地來港的母親一度坐在地上痛哭，稱「我老了」、「走不動了」、「不能看到最後一面」，需家人在旁攙扶。眾人逗留約一小時，至10時許離開。家屬希望相關部門盡快交代事故成因，亦冀工程公司可提供援助，以解燃眉之急。

34歲事主方貴芬為電工，與妻子育有一對11歲的女兒及8歲兒子，一家四口居於東涌一公屋單位。大舅黃先生及其妻透露，方從事電工約6至7年。黃太指，方的妻子為家庭主婦，死者生前獨力支撐家庭開支，並需供養居於內地的父母，指方突然離世對家庭造成經濟壓力。她又透露，方月薪約3至4萬，惟兒女仍小，面對租金、書簿費等開支，生活拮据，現又需處理殮葬事宜，「一時間都唔知點算好」。

黃太續指，方是一個「好爸爸」、「好丈夫」，除工作時間外，將所有空餘時間陪伴家人，「意外個日仲要約咗，收工即刻返上內地（珠海）同爸爸媽媽一齊食飯」，惟其父母當日與他聯絡無果，方知意外發生，並於昨日（20日）趕赴來港了解，「所有屋企人一時間都好難接受到」。她指兩名就讀小學的子女已由媽媽口中獲悉爸爸死訊，「都喊到收唔到聲」。

被問及天花電線是否有破損，黃太遂指「暫時未有報告出住」，需待機電署、勞工處等部門調查，以了解事件是否涉及人為疏忽。她稱，電工一般不帶電工作，「但當時有冇熄個保險掣我們都唔清楚」。她指死者生前「唔煙唔酒，身體好好」，而且作息定時，相信死因不涉及身體病患理由。她引述警方交代指，「佢單人上去天花做嘢，因天花空間狹窄，僅容一人上落」，惟約10分鐘，事主同事見他沒有動靜，遂爬上假天花查看，發現他「全身僵硬晒、啲手指發黑、甩皮」，即時報案，消防協助將天花拆除，將他救下，惟送院搶救後證實不治。

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