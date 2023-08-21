班智榮倡郵輪碼頭只留部分巴士線　允的士收附加費　「留少少生意畀的士」　 (10:54)

班智榮今早（21日）於港台節目表示，當日的旅客不會留港，大部分人沒有行李箱，故免費巴士及旅遊巴對他們而言更吸引。他認為碼頭新增多條免費巴士及旅遊巴路線後，上周六交通已大為改善，快速疏導旅客。被問及免費巴士是否搶走的士客，他建議只留下受歡迎及重要的巴士路線，並加密班次，「留少少生意畀的士」又希望當局短期內容許的士到碼頭接載旅客時可收取附加費，長期則希望碼頭可多開一個出口疏導旅客。他同時強調，已頻密與的士業界代表溝通，並會與業界商討改善措施，包括派發石油氣券的方式及數量等。

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈於同一節目表示，上周六早上啟德郵輪碼頭市集的人流不算多，主要屬郵輪職員及本地人；中午後則「排長龍」，指不少旅客都對市集感到滿意，但也有有部分旅客則認為品牌不夠多。楊梓呈表示，未來會引入更多品牌到市集，亦會與現有品牌檢討定價。