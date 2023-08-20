海關機場偵破2宗販毒案　3入境旅客被捕 (18:22)

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權指，關員昨凌晨為一名由塞拉里昂共和國抵港的34歲外藉女子進行清關時，發現其身上藏有疑早前已排出的懷疑可卡因，故將她拘捕帶往醫院檢查。海關經調查後，發現該女子採取迂迴的路線來港，包括途經多個非洲國家，企圖增加海關調查難度。林指該女子報稱來港旅遊，惟對本港旅遊景點一竅不通，令海關對她懷疑。截至今午（20日）3時，被捕女子已從體內排出88粒、共重1.3公斤懷疑可卡因，她已被控一項販運危險藥物罪。

至於另一宗空運旅客行李篋藏毒案件，共約16.5公斤懷疑大麻花，市值約400萬元。海關毒品調查科機場調查課高級調查主任黃如意稱，關員昨揀選由泰國曼谷抵港的一名30歲男子及一名27歲女子進行清關，兩人均為旅客，經X光檢查他們寄艙行李影像異常，打開行李篋後發現均藏有大麻花，遂以販運危險藥物拘捕兩人。黃指兩人以抽真空膠袋包裝大麻花，並放入印有普通食品包裝內，偽裝成泰國當地特產，企圖逃避執法人員檢查。海關經調查後，發現兩人先由本港飛往曼谷，再飛抵本港，他們均報稱沒有收取金錢報酬。海關正調查案件，不排除有更多人被捕。

黃續指，販毒份子利用旅客偷運毒品的數字有所增加，故海關已調節執法策略，將重點揀選高風險地區的旅客作清關檢查。