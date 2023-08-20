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調查：僅一成半基層長者疫情間常與子女聯絡　社協促設社區保姆 (16:38)

本屆政府提出要「精準扶貧」，關注獨居長者及雙老，香港社區組織協會今（20日）發布基層長者戶需要研究，表示基層長者在疫情期間缺乏子女支援、面對數碼隔閡以及基層醫療支援下，感到嚴重孤獨，有慢性病患者表示難以尋求醫療支援，社協促請政府設立社區保姆，從精神角度出發，關注基層長者需要。

社協及香港老人權益聯盟，與香港中文大學社會工作學系合作，以疫情為背景，於去年7月至今年1月，與162名基層長者戶進行訪談，以了解長者戶需要。調查發現僅一成半受訪者會與子女經常聯絡，而整體基層長者的孤獨量表得分達9.2分。

社協組織幹事連瑋翹指出，受訪者中有八成半人患有慢性病，三成六人認為自己健康欠佳，比整體長者情况嚴峻幾倍，有長者於疫情時表示難以獲取接種疫苗資訊、不懂用快測包時又難以尋求協助。他指調查發現基層醫療需求與情緒健康相連，越難尋求醫療支援的長者的孤獨感越嚴重，情緒狀况愈差。

調查進行間，社協從社區上聘請婦女，於疫情期間打電話關心基層長者、陪他們複診，解決獨居長者的疑難，其中50戶參與調查，結果發現得到支援的長者的平均孤獨量表得分為8.2分，較未有參與計劃的長者（平均得分9.5分）低。

社協組織幹事吳衛東指政府的「精準扶貧」策略文件中，提到會有十八區關愛隊定期探訪長者，但他擔心社區內有不少隱蔽長者，期望引入針對性的社區保姆服務。社協組織幹事廖智皓稱，現時服務較多以地區、單位劃分，少從鄰里角度出發，期望透過居住於附近的保姆與長者建立鄰里互助，教導他們使用在手機上「HA GO」程式或網上預約門診科服務，帶動長者重現社區。社協亦促請政府於長者中心增聘恆常數碼大使，教導長者使用電子產品。

連瑋翹指本年度推出的「慢性病共同治理計劃」的收費難鼓勵基層長者參與，希望促請醫管局醫生門診的全面性，如提供更彈性的預約方式及時間，及為他們提供固定的家庭醫生服務。

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