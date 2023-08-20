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慶祝輕鐵通車35周年　港鐵推復刻主題列車　明起行走610線 (14:51)

港鐵為慶祝輕鐵通車35周年，推出復刻主題輕鐵，為一部輕鐵換上1988年通車時的塗裝，今日（20日）中午於兆康站亮相，大量鐵路迷及市民到場圍觀拍攝。港鐵表示，復刻主題輕鐵明起會主力行走來往屯門碼頭及元朗的610線，隨後亦會推出另一部復刻主題輕鐵，並於下月17日舉辦輕鐵車廠開放日作慶祝活動之一。

復刻主題輕鐵今午12至2時於兆康站展出，大批鐵路迷及市民早早到場守候，有父母攜同子女到場。輕鐵進站時有人歡呼，隨後輕鐵開門供市民登車，在車門前守候多時的一批鐵路迷隨即跑入車廂拍照留念，有人帶備輕鐵模型、舊車票等作拍照道具。

15歲的陳先生與友人鄧先生今早10時許已在兆康站等候復刻版輕鐵，陳指自己平日很少搭輕鐵，因自己未見過九廣鐵路時代的塗裝，想看看以前輕鐵的樣子而到場。鐵路迷田先生與友人帶了自製輕鐵模型拍照留念，他指自己於輕鐵通車當年出生，從小常乘搭輕鐵，「佢都係35年，我都係35年（歲）」，認為復刻版輕鐵雖未能完全還原當年的外貌，但仍讓他感受到小時候的情懷，是一個「好好的紀念」。

港鐵選取一部從通車起便開始投入服務、後經過翻新的「第一期輕鐵」作為「35周年復刻主題輕鐵」，外觀上模仿當年輕鐵通車初期的橙白色塗裝，車箱內的座椅亦改為橙色，以復刻當年的樣貌；椅背、車廂頂部亦貼有歷史圖片及輕鐵小知識，另外港鐵也收集了員工與乘客分享的故事貼於座椅背，盼乘客在乘搭時可了解輕鐵與社區變遷。

相關字詞﹕編輯推介 輕鐵 港鐵 兆康站 屯門

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