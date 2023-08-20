盧寵茂：期望下月首批海外醫生來港服務 (16:06)

被問及為何只有少數公院醫生願意留下，盧寵茂接受港台節目《舊日的足跡》時認為，從經濟回報的角度，私營市場較公營市場有優勢，形容公院「冇得爭」、「肯定輸」，所以公院只能靠工作上的滿足感留人才。盧續指，醫管局推出的低息置業貸款計劃有助留人才，現時有逾1100人申請。盧表示，現時有逾半醫生在私營市場工作，但只服務全港約13%病人，只有不足一半的醫生在公營市場，照顧全港九成病人。被問及可否硬性規定考取專科醫生資格的醫生多留一段時間服務公院，盧寵茂稱「舉腳贊成」，但他認為立法規定「好極端」，需要再討論。

為紓緩公立醫院人手流失，醫管局先後於4月及6月赴英國及澳洲招聘「搶人才」，盧寵茂表示，現時已有66名從英國招聘的醫生接受面試，澳洲則有約20名，期望下月有第一批海外醫生來港投入服務。