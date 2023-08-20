市建局推「優化版」公契界定大廈保養權責　加強煥然懿居三座單位防水設計 (13:30)

市建局說，現行屋宇署《防止新建樓宇出現滲水情況的指引》已沿用18年，現時在防水要求規定方面未必能與時並進，加上近年新建單位規劃有變，故市建局團隊從三方面加強煥然懿居第三座單位的防水效能設計標準，包括增加防水物料覆蓋範圍和高度、於開放式廚房鋪設防水地台，並優化大廈排水系統設計，盡量減少喉管出現彎位和接駁位的情況。

另外，市建局在煥然懿居第三座推出「優化版」公契，包括列明「公用部分」及「私人部分」，當單位內的設施需要進行維修時，業主和法團可盡早釐清維修責任誰屬，減少爭拗。

韋志成說，有關詳細條文已獲地政總署批准，市建局會總結執行經驗，與政府部門分享，有需要時更可為大廈公契指引作修訂，讓「優化版」公契能夠推廣至其他私人新建樓宇應用。至於已落成的樓宇，除非大廈全體業主一致同意更改以採納「優化版」公契所適用的部分，否則暫時只能夠依照現有舊樓公契條款處理。