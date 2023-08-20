首場施政報告地區諮詢會今舉行　李家超稱會推政策吸遊客挽人才 (12:01)

今年首場《施政報告》地區諮詢會今早於筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行，李家超率領政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司林定國等十多名司局長出席。李家超表示，社會普遍認同政府施政方針，新一份《施政報告》旨在鞏固及落實去年《施政報告》的政策和指標，為各項政策訂立優次，探討在哪些新領域需「做深做廣」。

有市民關注本港人才流失問題，指出現時中小企招聘困難，亦有市民提到需吸引港人和海外旅客在港消費，冀政府採取措施。李家超表示需「說好香港故事」，舉例香港是美食之都、有文化內涵等，具有吸引力，《施政報告》會就本港旅遊推出政策。他又指出，長遠而言香港擁有發展及經濟機遇，政府已不斷推出政策招商引資、吸引人才，未來會再採取措施挽留人才，並強調最主要是培育本地人才。

諮詢會上多名市民關注地區交通、社區衛生黑點、滲水辦職能等地區問題。李家超表示，政府已完善地區治理系統，區議會改制及設立由政務司長領導的地區治理領導委員會後，將一一關注各項問題，相信日後政府處理地區問題會更到位。

地區諮詢會設有小組討論環節，市民分組向各司局長就不同政策範疇發表意見。其中多名市民提及本港生育率持續下降、養育子女成本高，冀政府增加子女免稅額、改善托兒服務等，鼓勵市民生育。李家超回應稱，留意到諮詢會上不少市民特別關心生育問題，認為要協助生育，亦需鼓勵市民增加生育數目，政府會研究相關措施。