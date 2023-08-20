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葉兆輝：對生育率推算不樂觀　倡政府加強鼓勵生育措施 (10:54)

政府統計處公布最新人口推算，當中估計總和生育率將由0.772（每1000名婦女在一生中活產子女數目為772名），輕微回升至2046年的0.938。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，有關生育率的推算過於樂觀，他引述家計會調查分析，認為總和生育率未來兩三年仍然會下降，建議政府要加強鼓勵生育措施的力度及闊度。

葉兆輝今早於商台《政好星期天》中表示，如果要達至政府推算的總和生育率，即是每年要多約1萬人出生，但實際上按家計會每5年一次的調查，婦女生育意願持續下跌，估計有關趨勢亦不會有很大的逆轉，更有可能下跌至約0.6。他又表示，小家庭現時已成為社會趨勢，較多女士關注政府在生育方面的經濟支援及政策配合，亦希望有良好教育制度及和諧的社會氛圍，而住屋問題亦是另一大關注。他指出，生育率低的問題非香港獨有，部分高收入社會，如韓國、日本、新加坡等都對同樣情况，而當地政府會投放大量資源鼓勵生育，香港在有關方面應更努力。

面對外國對香港人才招手，葉兆輝認為，香港不必妄自菲薄，因香港屬多元社會，亦有很多發展機會。他又說，經歷反修例事件後，年輕人及社會仍在復元，要讓年輕人對未來有盼望、感到受歡迎，除發展創科等亦要支援其他行業，打造「包容經濟」。他又說，根據最新數據，本港居民移出的情況似乎有放緩，但仍有不少人離開香港，認為政府要密切檢視，了解市民移居地點、遷入人口的逗留時間等，以更精準估算人口數字。

至於香港引入專才是否有助改善生育率低問題，葉兆輝說，按政府推算，引入專才較多屬青年人，生育機會較大，但實際上很多國內青年的結婚生子欲望都不大，而部分人未必會長期在港逗留，認為政府仍要推動更多家庭友善、鼓勵生育措施。

葉兆輝又提到，香港人口老化問題嚴重，人口出現負增長，即死亡人數較出生人數多，對社會來說是很大挑戰，認為政府要做好安老服務的擴置，強化照顧者能力，並營造社區關愛共融氣氛。

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