明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

醫學會成立小組支援「慢病共治」醫生　倡政府定期檢討計劃成效 (18:17)

港府9月將公布「慢性疾病共同治理先導計劃」（下稱「慢病共治」）詳情，計劃會資助合資格市民接受糖尿病及高血壓篩查。香港醫學會早前特別成立「香港醫學會健康網絡」、「慢性疾病共同治理先導計劃支援工作小組」，除支援參加計劃的家庭醫生，亦會與18區地區康健中心、相關團體會面。此外，香港醫學會長鄭志文建議港府定期檢討計劃成效、在網上列明醫生服務時間及收費等資訊。

45歲或以上、沒有已知高血壓或糖尿病等市民，日後可參加慢病共治計劃。鄭志文呼籲，符合條件的市民應參加計劃，以及早識別疾病並作出治療，從而預防慢病引致的併發症；而未合資格者亦應按照家族病史等健康風險因素，按個人情况制定身體檢查方案。

被問到業界預計推動計劃初期有何難處時，鄭志文回應稱，港府現以資助形式鼓勵市民到私營界別接受大腸癌篩查，相比上述計劃，慢病共治計劃只需以問卷方式評估及抽血篩查，相信技術、操作上不會有很大困難。至於計劃對業界的資助額是否足夠，鄭志文則稱「一定有人覺得夠，有人覺得唔夠」，鼓勵醫生參與計劃親身作實際評估。

至於醫衞局副局長李夏茵日前透露，日後日後擬推「HA（醫管局）版慢病共治計劃」，為綜援等低收入人士於醫管局普通科門診提供免費篩查。鄭志文直言，「只要有任何嘢便利市民，都不會覺得有問題」，但認為應先推行先導計劃，「睇吓市場運作成點、成本效益」再作決定。

此外，香港醫學會自2003年起，將約1.3萬名會員按區分類建立《分區地區網絡》，而因應本港基層醫療健康系統發展，醫學會日前按地區康健中心重新將會員劃區成立「香港醫學會健康網絡」，為醫生提供持續醫學進修課程及支援、擔當康健中心與網絡醫生的主要溝通橋樑。鄭志文補充，現時慢病共治計劃詳情有限，須待日後公布詳情方能進一步做好接軌。

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理先導計劃 香港醫學會

上 / 下一篇新聞