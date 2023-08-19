醫學會成立小組支援「慢病共治」醫生　倡政府定期檢討計劃成效 (18:17)

45歲或以上、沒有已知高血壓或糖尿病等市民，日後可參加慢病共治計劃。鄭志文呼籲，符合條件的市民應參加計劃，以及早識別疾病並作出治療，從而預防慢病引致的併發症；而未合資格者亦應按照家族病史等健康風險因素，按個人情况制定身體檢查方案。

被問到業界預計推動計劃初期有何難處時，鄭志文回應稱，港府現以資助形式鼓勵市民到私營界別接受大腸癌篩查，相比上述計劃，慢病共治計劃只需以問卷方式評估及抽血篩查，相信技術、操作上不會有很大困難。至於計劃對業界的資助額是否足夠，鄭志文則稱「一定有人覺得夠，有人覺得唔夠」，鼓勵醫生參與計劃親身作實際評估。

至於醫衞局副局長李夏茵日前透露，日後日後擬推「HA（醫管局）版慢病共治計劃」，為綜援等低收入人士於醫管局普通科門診提供免費篩查。鄭志文直言，「只要有任何嘢便利市民，都不會覺得有問題」，但認為應先推行先導計劃，「睇吓市場運作成點、成本效益」再作決定。

此外，香港醫學會自2003年起，將約1.3萬名會員按區分類建立《分區地區網絡》，而因應本港基層醫療健康系統發展，醫學會日前按地區康健中心重新將會員劃區成立「香港醫學會健康網絡」，為醫生提供持續醫學進修課程及支援、擔當康健中心與網絡醫生的主要溝通橋樑。鄭志文補充，現時慢病共治計劃詳情有限，須待日後公布詳情方能進一步做好接軌。