郵輪碼頭的士車等人 司機批「浪費青春」 楊潤雄：難確保的士即時有客 (10:46)

首批旅客約7時20分抵埗，現場有職員舉指示牌引導旅客乘搭交通工具，秩序大致良好，巴士輪候時間較短。旅客楊先生表示，等候落船時間不長，認為安排大致順暢，會乘搭穿梭巴士前往市區。

旅遊事務專員沈鳳君表示，截止上午九時半，往港鐵啟德站的特別巴士路線開出13班，接載143人，往尖沙嘴則開出14班，接載888人，觀塘站則開出14班，接載106名乘客。至於三條免費穿梭巴士中，往金鐘開出10班，接載295人，往旺角開出5班，接載196人，往西九龍則開出9班，共67人。

今早約7時已有十幾部的士於碼頭等客，惟大多旅客選乘巴士，的士司機普遍抱怨等客時間過長。蕭先生直言，等候客人的時間較機場更長，稱下次不會再來，「浪費我青春同時間」。首次入郵輪碼頭載客的葉先生表示7時15分已到的士站，等候45分鐘後仍未有客，希望可改善安排。

文體旅局長楊潤雄與立法會議員容海恩今早到碼頭視察。容海恩希望政府積極處理旅客交通安排，建立旅客對香港良好的第一印象。楊潤雄見記者時指，很難完全準確預測到乘客選擇何種交通工具，考慮到有的士專門入碼頭最後卻未成功載客，當局提供50元石油氣券，作為成本支援，未來會改善相關安排，盡量減少「車等人」，但表示很難做到讓所有的士在第一時間就載到客人。

另外，現場有碼頭職員向旅客派發飲料，亦有不少海外旅客向職員查詢提款機及貨幣兌換詳情。而碼頭內的「港創市集」則有職員向旅客派發免費sim卡作招徠。