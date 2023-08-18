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即時港聞
2023年8月18日星期五
何文田兩車追撞 4人輕傷
(23:02)
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晚上10時許，兩輛私家車在何文田亞皆老街往旺角方向行駛，駛至雅麗居對開發生追撞，車上4人輕傷。現場所見，兩輛車均沒有明顯損毀，其中一輛車掛上中港車牌。警方正調查事故原因。
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交通意外
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