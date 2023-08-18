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本港再增兩宗猴痘個案 潛伏期內在港有高風險接觸 (20:58)

衛生防護中心今日（18日）公布，本港再錄得兩宗猴痘感染個案，初步調查發現，兩名患者均於潛伏期內曾在港有高風險接觸，料屬本地個案。本港自去年9月共錄得34宗猴痘個案，當中26宗自今年7月起錄得。

衛生防護中心表示，首宗個案涉一名過往健康良好、不曾接種猴痘疫苗的44歲本地男子，他周日（13日）起出現水疱、口腔潰瘍及頭，至周三（16日）向私家醫生求醫，並於昨日到衛生署油麻地男性社會衛生科診所求診。

另一宗個案涉及一名患有長期病、曾接種兩劑猴痘疫苗的31歲本地男子，他周一（14日）出現局部皮膚潰瘍及淋巴結腫大，兩日後到衛生署油麻地男性社會衛生科診所求診。

衛生防護中心表示，已安排兩人入住瑪嘉烈醫院，現時情况穩定。中心暫未發現兩宗個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前個案有流行病學關連，中心正進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衛生組織。

對於有關猴痘病人隔離安排的傳媒查詢及報道，衛生防護中心強調，本港主要猴痘防控策略與世衛建議相符，亦屬目前為保障公眾健康所需的措施。政府發言人表示，現時猴痘個案會集中於公立醫院隔離病房，直至病人身上傷口癒合及不具傳染性，目的為杜絕患者在社區進一步傳播疾病，確保公眾免於暴露風險。

醫管局會按個別臨牀需要處方抗病毒藥，有需要時協助病人心理評估及管理，一般而言會安排病人入住同一病房隔離，而患上同一傳染病的病人共用浴室設施符合感染控制原則，不會影響個別患者的復原進度或控制疾病的策略。

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