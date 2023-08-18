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海關檢獲120公斤加拿大來港大麻　拘捕兩男明提堂 (20:23)

海關本周二（15日）檢查海運貨物期間檢獲120公斤懷疑大麻花，市值約2800萬港元，拘捕兩名本地男子，涉嫌企圖販運危險藥物，明天（19日）將在屯門裁判法院提堂。

海關早前鎖定一個來自加拿大的海運併裝貨櫃，裏面裝有11批不同種類的貨物，包括涉案聲稱是鷹嘴豆的貨物。根據資料，這批貨物的寄貨地址是加拿大的一個住宅地址，貨物沒有任何海路運輸記錄，入口單據不齊全，而且加拿大是其中一個大麻合法化的國家，令海關人員決定扣查涉案貨櫃。

8月15日，關員在葵涌海關大樓打開貨櫃，在貨櫃最深處找到這批共10箱貨，發現X光影像與鷹嘴豆不相符，箱內有十數包經過層層包裹及真空包裝的可疑草本植物，測試後初步相信是大麻。

海關人員隨即展開監控遞送行動。8月17日，一名31歲男子前往物流公司付款，後到元朗物流中心取貨。他指示司機將貨物載往流浮山一處偏僻地方，而他就登上另一輛私家車，與私家車司機尾隨貨車到流浮山。貨車司機在路邊卸貨後，私家車上兩人便拆開貨物檢查。海關人員於是上前拘捕該兩名分別31歲及46歲、報稱文員及自僱人士的男子。兩人被暫控一項企圖販運危險藥物罪名，將於明天在屯門裁判法院提堂。海關初步相信涉案大麻供應本港新界西市場。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官張廣達指，今年1月至8月，海關合共破獲304宗大麻案件，相比去年同期的96宗上升2.2倍。海關今年至今已經檢獲1100公斤大麻，比去年同期的325公斤上升約2.4倍。而海關過去一個月已經破獲兩宗超過100公斤的大麻花案件。

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