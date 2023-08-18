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黎智英案建議押後至12月18日開審　預期審期80天 (17:31)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，今日（18日）於高院展開案件管理聆訊。國安法指定法官杜麗冰甫開庭表示，3名主審法官經商議後，為了讓其中一名法官李運騰審結初選案，以及讓雙方有足夠時間準備審訊，建議將原定9月25日開審日子，押後至12月18日開審，預計審期為80天。

早前庭上透露，控方已呈上兩名專家證人的新證供，其中一人講述WhatsApp等社交媒體運作，另一人講述制裁的法律影響。據悉，後者為立法會議員梁美芬的丈夫，現任城大法律學院教授王貴國。

黎智英今日無出庭，由大律師關文渭代表陳詞，律政司代表為副刑事檢控專員周天行。法官杜麗冰開庭後就開審日期，建議延至12月18日開審，控方表示不反對押後。惟辯方指直至今日才知悉押後的建議，表示需要與資深大律師彭耀鴻商議以配合法庭建議之審訊時間。

法官李運騰關注控方新增逾5000頁文件的證據，詢問控方是否認為法庭需要閱覽每一頁文件。周回應會盡早完成翻譯及呈交文件，李官再次提問是否上述文件是否悉數用於審訊，周才指會對文件進行簡化。由於辯方爭議首控罪「串謀刊印煽動刊物」的檢控時間，杜官表示相關議題需要於被告答辯之前，即開審首日處理。

庭上透露，「12港人」之一李宇軒及事務律師陳梓華會以「從犯證人」身份出任控方證人，以及其中一名控方專家證人是一名姓王的教授。辯方表示擬傳召一名講述社交媒體運作的專家證人作供，但最終是否傳召須視乎控方證人的證供。辯方於聆訊尾聲問及，今日是否最後一次預審，法官對此不置可否，指控辯雙方可在有需要下要求展開預審。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英 壹傳媒 港區國安法

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