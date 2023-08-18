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海關檢獲6200萬元私煙 (16:32)

海關偵破一宗海路走私香煙案件，於兩個由遠洋船從柬埔寨運抵的貨櫃內，檢獲約1700萬支懷疑私煙，市值約6200萬元，應貨稅值約4200萬元。

因應煙草稅增加，海關加强從「上、中、下游」打擊走私香煙活動。經資料分析及風險評估後，海關鎖定兩個報稱載有木薯從柬埔寨抵港的40呎貨櫃。海關指，根據貨物資料，從柬埔寨進口木薯較為罕見，故此扣留貨櫃作檢查。海關於周二（15日）利用X光流動車檢查發現，貨櫃中近櫃門的貨物密度與櫃內較後位置的密度不符。其後發現，所有貨物均使用紙箱包裝，除較近櫃門的數十箱紙箱為已切碎的木薯乾外，其餘紙箱均載有懷疑私煙。

海關指，兩隻貨櫃報稱共載有2200箱貨物，共重4萬公斤，惟點算後發現兩隻貨櫃的紙箱重量及總數較報稱少及輕；另外，所有貨物均以「箱中箱」形式重新包裝，嘗試以少量已申報的木薯放於貨櫃前端作掩飾，逃避海關偵查。海關將會繼續調查該批私煙的去向，不排除該批私煙會轉口去其他地方，暫未人有被捕。

海關稅收罪案調查科高級調查主任趙啟榮指，今年至今，海關已經檢獲4.6億支懷疑未完稅香煙，市值超過15億元，應貨稅值約10億元。海關未來會密切注視走私情況，繼續加强打擊走私香煙活動，提醒市民買賣私煙同屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬及監禁兩年。

相關字詞﹕私煙 海關

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