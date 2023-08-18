初選案︳李予信稱曾被拒絕出選超區　自言與公民黨否決撥款立場有出入 (15:14)

李予信於2020年5月申請透過公民黨「徵召機制」競選超區，李供稱當時社會氣氛緊張，政府代表甚少聽取區議員的意見，加上他想爭取藝團業界撥款，故有意出選。至5月底，李予信與譚文豪見面討論，李指其選舉主線是「不斷講一啲需要錢的項目」，與公民黨立場有出入；譚文豪回應黨的立場具彈性，「成功出線到初選先至再算啦」。

李予信透露，他希望獲公民黨全額資助初選競選經費約40萬元，另透過借貸資助立法會競選開支160萬元；惟公民黨只願意資助7萬元初選經費，不肯借出餘下33萬元貸款。至6月初，李收到時任副主席賴仁彪來電通知其徵召機制申請不成功，指公民黨無法「滿足」其競選財政要求，「要作出一啲困難的決定」，李遂重整心態投入地區工作。在法官提問下，李指他與父母同住居屋單位、案發時有3至5萬元存款，半年間的區議員薪酬約為18萬元。

2020年6月12日為金鐘反修例示威一周年，李予信稱有街坊表示「啲仔女都落咗去」，他遂前往銅鑼灣觀察示威，後來因非法集結罪被捕，獲時任黨魁、大律師楊岳橋等人接見。李事後獲得賴仁彪通知，自己被捕引起黨內高層關注，公民黨重新考慮支持他參選。庭上展示公民黨WhatsApp群組信息，執委會稱「阿信無理拘捕事件」得到極大關注，有心人願意捐款鼓勵李予信出選。

辯方接下來展示李予信的競選單張，包含否決預算案的字眼，李指內容來自公民黨「公用template」。後來李在初選得票不足，沒有參加正式立會選舉。聆訊下周一（21日）續。