尖沙嘴表行劫案4被告囚7年半至8年　另一人涉處理贓物囚2年9個月 (14:00)

5名被告分別是，司機陳景隆（現年32歲，下同）、物流公司職員劉澤城（22歲）、地盤工蔡志樺（44歲）、雜工廖紀明（46歲）、地盤工孫嘉賢（42歲）。陳承認各一項搶劫及縱火罪，孫承認兩項處理贓物罪，其餘3人承認同一項搶劫罪。同案另有6名被告，他們受審後被裁定協助罪犯及處理贓物罪。

法官判刑時指，案發時劉及兩名疑犯各持刀棒及錘子犯案，兩名職員分別被推及被人掌摑，即使他們沒有受嚴重傷勢，但亦飽受驚嚇，認為搶劫案是經策劃，除了派人到附近把風外，作為車手的陳駕車協助同黨脫身後，燒毀工具以增加警方搜證難度。

法官續指，涉案珠寶店被盜去33隻手表及6條表帶，共值2310萬元，另有500多萬元財物損失，即使部分被盜手表被起回，不表示可減輕罪責，惟考慮各人認罪及案件有延誤等減刑因素後，判陳及劉囚7年半，蔡及廖則囚8年。至於涉及處理贓物的孫，法官指孫協助他人將被盜手表從香港偷運至內地，更從中販賣手表謀取私利，考慮他認罪及案件有延誤等因素，判他囚2年9個月。