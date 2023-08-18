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補習老師認要求女童掀上衣　猥褻罪成還押候判 (15:02)

34歲外籍男補習老師授課期間講及有關對立詞的課題，當提到「肥和瘦」的意思時，要求兩名女童掀起上衣，供他查看二人的身型，更拍攝照片，及後該男子被發現電腦內存放過百張兒童色情照片和影片。他今（18日）在區域法院承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及一項管有兒童色情物品罪，須還押至9月20日判刑，待法庭索取被告的心理報告。

被告T.E.為以色列籍，被控於2021年5月15日，在新界大埔某教育中心，與或向年齡6歲的女童X及7歲的女童Y，作出嚴重猥褻行為。他另被控於翌日，在粉嶺某單位管有兒童色情物品，貯存於他的電腦內，載有211張相關照片及6條影像片段。

案情指，案發當日下午約2時許，X及Y與另外3名男童在涉案中心房內上課，被告教授有關「對立詞」的課題，當提到「肥和瘦」的意思時，被告要求X掀起上衣，讓他看看X有多「瘦」，X在被告堅持下露出胸腹，亦拉低襪褲和內褲。其後被告拍下X，並給她玩偶鎖匙扣，讓她在白板上畫畫，又讚揚她勇敢。

隨後被告向Y作相同要求，Y起初拒絕，最終配合把裙子掀高至臉部，其間Y聽到相機快門的聲音，相信被告拍攝了3至5張相片。Y表示她也想在白板上畫畫，被告提出Y需給他看私處，Y拒絕。被告拍攝期間，其餘3名男童亦在場。Y下課後告知父親被告的要求，Y父即返回中心告知負責人，負責人報警。被告翌日被捕，搜屋時在被告電腦發現涉案兒童色情物品。

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