1.5米長水巨蜥走失　嘉道理農場籲市民協助尋回 (12:30)

嘉道理農場指，Aberdeen於8月11日在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板並從小縫隙中溜走，園方事發後已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。動物護理員已連日搜索，亦希望牠還在園內徘徊，但由於水巨蜥有遠距離覓食的習性，園方相信Aberdeen可能已走到距離農場一段距離的地方，並十分擔心牠在繁忙的交通道路遇上意外受傷或死亡，希望市民可協助。

水巨蜥Aberdeen在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場暨植物園定居，並在爬行動物觀賞台已展出超過8年，其間一直擔當「動物大使」，讓訪客可認識爬行動物的生活習性。水巨蜥會在近郊的農村出沒，尋找老鼠、魚和腐肉作為食物，亦會在水道中游走或在市民附近活動，但對人類並不構成威脅。

嘉道理農場暨植物園稱，如有任何關於水巨蜥的消息或目擊牠的行蹤，可透過以下方式聯絡園方：

電話：2483 7122 / 2483 7200

手機：6713 9881

電郵：fauna@kfbg.org