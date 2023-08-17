街頭電子零件黨重現　警拘4內地漢涉騙23萬 (20:05)

警方發現涉案詐騙集團一般2至4人共同犯案，他們通常於平日早上時段，在人流衆多的屋村及商場犯案，主要針對50歲或以上女性下手。其中一名成員首先接觸受害人，以數百元作為報酬，要求對方協助看管電子零件。然後，另一名成員會走近受害人，表示電子零件價值不菲，轉售可獲高利潤回報。再之後，另一名成員會上前表示想購買零件，又會游説事主一同投資。當事主交錢後，騙徒便逃之夭夭。

警方調查後鎖定4名男疑犯，相信他們屬同一個街頭騙案集團，與今年7月17日至8月15日間發生的3宗街頭騙案有關，涉嫌利用上述手法分別騙取3名受害人合共14萬現金及價值9萬元的首飾。在8月15日發生的案件中，一名女事主於付款期間更懷疑被搶去價值5000元項鏈。

商業罪案調查科及西區警區刑事部昨日（16日）在香港仔展開聯合拘捕行動，見到上述4人嘗試以相同手法企圖欺騙一名64歲女子時，探員隨即上前展開拘捕。4名來自廣東省的男疑犯年齡介乎54至61歲，分別報稱售貨員及無業，他們持雙程證於本月14日來港。他們被捕時，身上分別有涉嫌搶來的項鏈、3萬港元及4000元人民幣現金，相信與上述案件有關。他們將被控「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」罪。案件仍在調查，警方不排除會更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察張文瀚呼籲市民不要盡信陌生人兜搭的説話，不要輕易交出財物予陌生人，以及多向身邊老人家灌輸防騙資訊。