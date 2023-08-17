聘婷負責人涉無牌行醫　死者女兒指被告稱癌症病人需要「心靈課」 (18:51)

美容中心女負責人涉嫌於2013至2016年間，向3名患癌的病人聲稱可透過「回春療法」等治癒病情，並建議不要服藥，其中二人停藥後去世。該女子否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（17日）於區院續審。其中一名死者的女兒供稱，被告在會面時表示癌症病人「好多時都係缺乏愛」，若上療程之一的「心靈課」，可協助病人「搵返愛」。
女被告趙淑儀（63歲）所涉的3罪指，她於2013年11月19日至2016年2月5日其間，在銅鑼灣邊寧頓街18號廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司（下稱「聘婷」）無牌從事內科執業。
死者陶寶富的女兒陶麗詩續作供，她表示2014年12月10日與父親首次在「聘婷」會見被告，被告稱癌症病人「好多時係缺乏愛」，指示父親拿著磁石，他照辦後成磁石出現金色，代表身體有好轉，建議二人購買療程。療程包括上「心靈課」，被告解釋可「幫爸爸找回愛」，令「心靈更加好」。
被告亦建議被告服用益生菌、食有助抗癌的刀豆、做適量運動、停止服用抗生毒和安眠藥等，避免身體積聚毒素。被告言談間提及一位康復病人，指可安排他與父親見面，令父親得到多些鼓勵，被告又說康復路上不能單靠她，病人也要配合，「最緊要有愛、有能量」。