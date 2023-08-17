八旬老婦2018年維園泳池遇溺　當值救生員死因庭作供指視線受阻 (18:45)

死者何桂珍（終年87歲）的女兒黃雪芬供稱，母親為一名家庭主婦，身體一直健康，能自行出外買餸，她在70歲開始鍛練腿部，每天到泳池游泳，但她不善游泳，只懂得游「狗仔式」、「撐下撐下」。死者曾在電車跌倒，但事發時已完全康復。

根據庭上證供，事發當日早上，有16名救生員在維園游泳池當值。其中救生員朱啓彰供稱，早上6時半至7時，他在多用途池巡邏，7時轉到多用途池的更台當值。他走上更台20多秒後，有泳客叫救命，稱有人暈倒，於是他敲鐘並跳下水，與另外幾名泳客一同將死者抬到池邊，當時死者面部發紫，已無呼吸，其他同事亦到場協助急救。

另外有兩名在多用途池旁邊巡邏的救生員，分別因頭痛及感冒，獲上司黃新明批准到工作休息室服藥。救生員曾召銘供稱，當日近7時步出休息室時聽到鐘聲，多名同事前往多用途池，他隨即緊隨協助，他未能判斷死者是否有呼吸，但目睹她曾嘔吐及咳嗽；有救生員為事主施行心肺復蘇法急救，曾則協助組裝AED自動體外心臟去顫器，但機器判斷毋須為事主電擊。救生員一直為事主急救及供氧，直至救護員到場接手。