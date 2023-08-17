初選案｜李予信稱曾「探討」跟鄭達鴻名單出選立會　終因「唔想做第二」推卻 (18:30)

李予信供稱，於2020年3月公民黨「立選心戰室核心小組」的會議，他唯一發言是為在疫情時「被遺忘」的業界爭取援助；黨友郭家麒則談及否決預算案會阻礙經濟復蘇，與郭在同月公民黨「議會過半」記者會的口吻一致。

會議記錄提到競選文宣，法官李運騰質疑，會議重點是公民黨如何在立法會贏得最多議席，李予信所說的選民登記只是次要議題。李予信表示不同意，他不認為兩者互相排斥，而要統一考慮，他又稱沒收到會議記錄文件。

及至5月尾公民黨召開特別會員大會，李予信有份列席。根據文件，大會宣布將派出6張名單出選立法會，鄭達鴻會競逐香港島議席，惟沒排名第二的人選。李予信稱，原本有意參加超區的黃文萱公布退出，而梁嘉善則出選新界東，梁沒參加初選，最後在立法會選舉報名參選新界西。

被告鄭達鴻早前供稱，李予信曾擬在鄭的參選名單排行第二。李表示於2020年4至5月中有相關討論，但只是探討可能性，最終沒有協議，他決定不做鄭名單的第二名並退出對方團隊，和黃文萱不再出選屬時間巧合，兩者沒有關係。不過，李隨後取得足夠黨內支持出選「超區」。聆訊明（18日）續。