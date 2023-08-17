明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜李予信稱曾「探討」跟鄭達鴻名單出選立會　終因「唔想做第二」推卻 (18:30)

民主派初選案今午（17日）續審，被告之一、前公民黨李予信自辯稱，參加港島初選的黨友、另一受審被告鄭達鴻曾經對李說「排佢第二好唔好」。李庭上強調，他理解僅指在鄭參加立法會選舉名單排行第二，不是初選；李形容當時只是探討可能性，最終沒達成協議，李並無同意。其後李予信向鄭表示「唔想做第二」，因為李當任區議員不久並忙於地區工作，不過李最終卻報名出選「超區」。

李予信供稱，於2020年3月公民黨「立選心戰室核心小組」的會議，他唯一發言是為在疫情時「被遺忘」的業界爭取援助；黨友郭家麒則談及否決預算案會阻礙經濟復蘇，與郭在同月公民黨「議會過半」記者會的口吻一致。

會議記錄提到競選文宣，法官李運騰質疑，會議重點是公民黨如何在立法會贏得最多議席，李予信所說的選民登記只是次要議題。李予信表示不同意，他不認為兩者互相排斥，而要統一考慮，他又稱沒收到會議記錄文件。

及至5月尾公民黨召開特別會員大會，李予信有份列席。根據文件，大會宣布將派出6張名單出選立法會，鄭達鴻會競逐香港島議席，惟沒排名第二的人選。李予信稱，原本有意參加超區的黃文萱公布退出，而梁嘉善則出選新界東，梁沒參加初選，最後在立法會選舉報名參選新界西。

被告鄭達鴻早前供稱，李予信曾擬在鄭的參選名單排行第二。李表示於2020年4至5月中有相關討論，但只是探討可能性，最終沒有協議，他決定不做鄭名單的第二名並退出對方團隊，和黃文萱不再出選屬時間巧合，兩者沒有關係。不過，李隨後取得足夠黨內支持出選「超區」。聆訊明（18日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞