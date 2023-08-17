警方拘捕105人涉詐騙及洗黑錢過億元　破獲短訊詐騙集團 (18:08)

105名被捕人當中包括74男、31女，全部為本地人，年齡介乎16至76歲。警方調查顯示，大部份被捕人為傀儡戶口持有人，涉嫌開立銀行戶口或將自己的個人戶口提供給犯罪集團洗錢。

另外，被捕的其中2男3女涉嫌與今年5至7月全港多區發生的12宗同類型騙案有關，共涉及約30萬元。警方懷疑集團向事主發出手機短訊，訛稱他們的帳戶積分即將到期、或以換領禮品為名，誘騙事主在短訊附上的網站連結內輸入個人資料及信用卡資料，其後利用他們的信用卡資料購物。新界南總區刑事部於本月15日至16日展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕5人，被捕人年齡介乎16至75歲。

警方呼籲市民除了要小心上述各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。