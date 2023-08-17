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哥球會司法覆核環評報告　指球場如皇后碼頭屬集體回憶 (16:50)

政府將於9月收回粉嶺高球場32公頃土地。香港哥爾夫球會上月入稟司法覆核，要求推翻環保署通過粉嶺高球場環評報告的決定。高等法院今日（17日）開庭處理臨時暫援執行環評程序的申請。哥球會表示，粉嶺高球場有逾百年歷史，被視為古蹟之一，形容它與已被拆卸的皇后碼頭一樣有其集體回憶；律政司指土地發展延誤影響公屋供應問題。法官聽罷陳詞後，表示下周五前頒布書面判辭裁定是否批准暫緩執行命令。

司法覆核入稟方為香港哥爾夫球會，答辯方為環保署長，土拓署列作有利害關係方。高球會一方由資深大律師余若海代表，答辯人由律政司代表，而律政司代表為前律政司長、資深大律師袁國強。法官高浩文庭上透露，他並非哥球會會員，亦從未到訪粉嶺高球場。

哥球會一方陳詞指，高球場舊場為文化遺產、場內有80棵古樹、有瀕危的野生中國水松、飛蛾及蝙蝠等棲居，在相關法例要求下須予以保育，批評粉嶺高球場環評報告有嚴重缺失。余又指，哥球會並非強迫政府續租土地予高球場，亦非想拖延土地發展，而是指出環評報告的問題，冀當局在暫緩執行期間再加檢討其工作。

袁國強則認為法庭毋須頒下暫緩執行命令，指土木工程拓展署願意承諾在24個月內或法庭作出裁決前，不在涉案的9.5公頃擬建屋用地，進行任何前期建築工程。袁認為，即使哥球會成功推翻環保署通過環評報告的決定，但法例沒有規定當局需重新調研新的環評報告，質疑司法覆核的意義。

袁又指，即使環評報告出錯，並不代表政府無法解決相關環保問題，但若法庭終判哥球會勝訴，政府或需推倒重來，另外覓地興建房屋，影響公共房屋發展。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 哥球會 粉嶺高球場

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