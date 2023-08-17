西九文化區向政府交改善財政方案　唐英年稱將善用土地　提任財爺歷史料市民支持 (16:47)

西九文化區管理局陷入財困，預計2025年耗盡資金，行政總裁馮程淑儀早前稱正研究調整文化區商住項目比例等增加收入。董事局主席唐英年表示，西九將善用土地資源令財政「行穩致遠」，並已向文體旅局提交具體方案，正待政府批准。唐英年未交待方案細節，包括會否賣地、涉及什麼項目、預計可增收入等。
政府於2008年向西九批出一筆過216億元撥款後，文化區其後一直自負盈虧。唐英年今日表示，西九已緊縮一半開支，但預計仍會於2025年3月耗盡所有資金。他表示，西九唯一擁有的資源為土地，將利用土地使西九財政「行穩致遠」、達致自負盈虧，早前已完成與政府磋商，向文體旅局提交短、中、長期計劃，待當局批准後會交代細節。
被問到如何調整商住用地比例以及會否賣地，唐英年表示不便交代細節，僅稱「必須跳出原本框框」，配合市場需要，確保將來營運有保障。他重申，西九不會要求政府再注資，不希望與民生需要爭奪資源，強調要「表現得有擔當」。
目前本港經濟和樓市疲弱，對於會否影響方案成效，唐英年則提及借地予高鐵工程的歷史，指「如果高鐵沒有阻礙我們商業發展，阻咗我哋7年，借咗我幅地做卸泥地，令所有商業發展幾乎停滯不前。」他重申只能善用目前情况解決財政問題，「世界上可以有如果，就無窮人㗎啦。」
唐英年表示，全球文藝設施均不能完全自負盈虧，西九最初已構思利用酒店、商業及住宅資助財政，現時仍會利用此模式，形容初心不變。他又憶述2003年接任財政司長，4年間將政府財政扭虧為盈，「未來十多年的財政司長，都未見過財赤兩個字點樣寫」，自言了解有何方法徹底解決西九財政問題，相信屆時市民會支持方案。