西九文化區向政府交改善財政方案　唐英年稱將善用土地　提任財爺歷史料市民支持 (16:47)

政府於2008年向西九批出一筆過216億元撥款後，文化區其後一直自負盈虧。唐英年今日表示，西九已緊縮一半開支，但預計仍會於2025年3月耗盡所有資金。他表示，西九唯一擁有的資源為土地，將利用土地使西九財政「行穩致遠」、達致自負盈虧，早前已完成與政府磋商，向文體旅局提交短、中、長期計劃，待當局批准後會交代細節。

被問到如何調整商住用地比例以及會否賣地，唐英年表示不便交代細節，僅稱「必須跳出原本框框」，配合市場需要，確保將來營運有保障。他重申，西九不會要求政府再注資，不希望與民生需要爭奪資源，強調要「表現得有擔當」。

目前本港經濟和樓市疲弱，對於會否影響方案成效，唐英年則提及借地予高鐵工程的歷史，指「如果高鐵沒有阻礙我們商業發展，阻咗我哋7年，借咗我幅地做卸泥地，令所有商業發展幾乎停滯不前。」他重申只能善用目前情况解決財政問題，「世界上可以有如果，就無窮人㗎啦。」

唐英年表示，全球文藝設施均不能完全自負盈虧，西九最初已構思利用酒店、商業及住宅資助財政，現時仍會利用此模式，形容初心不變。他又憶述2003年接任財政司長，4年間將政府財政扭虧為盈，「未來十多年的財政司長，都未見過財赤兩個字點樣寫」，自言了解有何方法徹底解決西九財政問題，相信屆時市民會支持方案。