初選案｜李予信指公民黨對否決財案信息混亂　獲通知出席記者會「推廣選民登記」 (14:23)

李予信讀大學時於公關公司擔任兼職，協助公民黨2016年立會競選工作，從而認識陳淑莊和另一被告鄭達鴻。李予信稱臨近畢業時收到鄭達鴻致電，得悉公民黨正準備區議會選舉，新人可以參選東區錦屏選區。李希望為基層爭取資源，遂於2018年底加入公民黨做地區發展主任，2019年12月當選為錦屏區議員。

2020年3月，公民黨召開記者會談及否決政府法案和撥款，李予信有份現身但沒有發言。照片所見，時任立會議員楊岳橋、郭家麒和譚文豪等站在前排；李予信和鄭達鴻等則在後排，舉起「35+議員過半，實現五大訴求」的紙牌。

李予信在庭上表示，自己僅獲公民黨秘書處員工通知，要出席記者會推廣選民登記，「覺得好理所當然要幫手」。他又表示，記者會發言者用上反對所有議案的字眼，郭家麒更指如果撥款「胡亂」納入警察開支，議員有責任否決；同一時間，郭家麒亦指如果預算案獲市民支持，公民黨都會支持，在席的林瑞華又指要爭取業界撥款，「所以我會形容，記者會的信息是混合的」。

根據公民黨「立選心戰室核心小組」2020年3月的會議摘要，李予信有份開會，李在庭上供稱會議討論與選民登記有關。法官陳慶偉表示，選民最多花5秒聆聽推廣內容，對李的說法有保留。陳仲衡則質疑，如果只是為了吸引選民登記，會上不會討論「國際戰線」。李解釋，各區市民的關注事項不同，「選民唔會無啦啦走來登記，需要一啲論述」。