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海關破23宗集運毒品案　拘兩男檢68公斤大麻氯胺酮 (12:48)

海關毒品調查科於6月12日至8月11日採取代號為「狙擊者」的緝毒行動，打擊不法分子利用「集運」方式販運毒品，共涉23宗案件。海關於行動中檢獲35公斤懷疑大麻、22公斤懷疑氯胺酮，及11公斤懷疑冰毒，估計市值約2400萬元。行動中拘捕兩名分別17歲及64歲的本地男子，分別報稱為學生及貨車司機，現正保釋候查。

海關發現有販毒集團利用集運形式偷運毒品入境，經風險評估及情報分析後，突擊搜查多間集運公司，並成功檢取共68公斤毒品，與上半年檢獲毒品數量相若。海關指，販毒集團以日常生活用品作掩飾，包括將毒品收藏於貓爬架、洗頭水樽、衣物及空氣清新機。涉案包裹主要來自歐美地區；其中1名17歲被捕人涉案時正於何文田自提點收取兩個內有約7公斤大麻花的包裹，並計劃帶往其處所；另一名64歲男子涉案時則於大埔自提點收取1個內有約5公斤氯胺酮的包裹。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪提醒，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被罰款5百萬元及終身監禁，呼籲年輕人切勿貪圖金錢利益參與販毒，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港。他又提醒，市民切勿在未確定物品屬性下協助他人運送，並避免將個人資料交給其他人作收取郵包或貨物用途。

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