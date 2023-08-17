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美食博覽逾百人一早排隊　婦人衛冕「一蚊搶鮑魚」冠軍 (12:57)

「美食博覽2023」今日起至下周一（21日）一連5日於灣仔會展舉行，是新冠疫情後首屆恢復試食。排頭位的李先生表示，昨晚已到場通宵排隊，預計花費數千元購買月餅、咖啡以及日本產品。不過，李說雖然今年恢復試食，但並不會因此增加消費意欲，「平嘅先買」。

本報記者今早9時半到場觀察，場外已有逾百人排隊等候入場，大部分排隊人士為長者。展覽於十時正開幕，甫開幕大批市民急不及待衝入場搶購心頭好。

有參展商推出1元玩遊戲送鮑魚活動，勝出組別可獲得500罐即食鮑魚。上屆美食博覽亦有參加活動並奪冠的莫女士，今年成功衛冕，她勝出後舉起勝利手勢興奮歡呼，形容「（由心）發自出嚟㗎，唔係造出嚟」，期望下一年可再「冧莊」。莫說，今日入場志在玩遊戲，只準備數百元購物。

有專售雞煲的展商推「1毫子雞煲」，今日只限25人購買。成功搶購雞煲的黃小姐「只係咁啱經過」。被問及預計在場內花費多少，黃直言場內各展商的定價與門市相約，「隨時蝕埋入場費」。黃續指，即使今年恢復試食亦不會花費更多，除非是場外沒有門市的小店，強調「所有大牌子嘅嘢冇乜着數」。

另一名市民張太則認為，今年恢復試食令她的購物意欲大增，她在開場後約1小時已花費約1000元，整個行李箱已裝滿帶子及牛扒等凍肉產品。被問及會否在未來數日展期再入場，張笑言「都買夠囉」。

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