六區長者社區券日間中心護理名額不足　申訴專員倡邀更多機構開展服務 (11:52)

試驗計劃至今已實施約10年，將於今年第三季恆常化，持券人可選擇單一日間護理中心服務、單一家居照顧服務，或中心及家居照顧服務。調查報告指，以服務名額、使用者及輪候人數推算，中心為本服務總名額數目未必不足以應付需求；但若按一個名額可服務1.5位長者計算，18區中有6區名額不足，涉及東區、南區、黃大仙區、沙田區、離島區及元朗區。公署建議社署繼續定期向現有及潛在服務機構提供最新的各區服務供求數據及資料，並邀請更多機構於供應較緊張地區，開展或擴展服務模式及覆蓋範圍。

家居為本服務方面，目前提供12689個名額，報告指能充裕地應付使用者及輪候人士、即共9035人的需求；雖然部分地區供應較緊張，但由於單位可提供跨區服務，故在各互補不足下，各區供求情況平衡。

公署：應多管齊下提升社區券使用率

報告又指，社區券的使用率一直逐步改善，由第二階段約為60%，增至2022年12月底的86%。公署稱，社署應繼續積極邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，並定期向持有社區券但不使用的人士了解情況，收集資料及重新檢視長者的服務需要。報告亦建議，社署可向認可服務單位索取其輪候名單，並接觸其他服務單位，為輪候的持券長者作出配對建議，以助長者早日獲得所需服務。

公署又認為，不少長者沒有子女或照顧者，他們在使用社區券時，應需要社署或負責工作員提供較多協助，建議社署透過中央工作組提供更多支援，例如增加定期主動致電聯絡。

服務資料未有定時更新 社署：正開發電子化服務平台

另外，長者及照顧者現時可使用社署「長者資訊網」的「服務搜尋」功能，按居住區域及服務模式搜尋合適的認可單位，並取得聯絡資料、服務名額及空缺等資料，服務單位應最少每兩周更新資燉。公署調查期間隨機搜尋10間單位，發現當中5間的「名額及空缺」資料，最後更新日期為3個月前至兩年多前不等。

社署解釋，部分單位服務受新冠疫情影響，空缺較長時間沒有變更，故毋須更新資料。公署認為，即使空缺沒有變化，單位仍須按照社署所訂的時限更新日期，以免令人誤會，建議社署要求各單位按時更新名額空缺的資料。社署回應指正研究改善現有資訊科技系統及開發電子化服務平台，持券人將可實時查閱其社區券的資料、服務記錄以及認可服務單位的空缺情況等，預計於今年第三季完成更新。