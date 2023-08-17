利誘16歲女到寓所「玩貓」後性侵　42歲保險經紀囚8年 事主患PTSD至今未癒 (10:59)

被告陳子進（案發時41歲）經審訊後，被裁定一項強姦罪成。辯方求情時建議採納5至5年半的量刑起點，又提到案中被告說服事主與他性交，是男女之間頗常見的行為，有時女方「可能有點不情願，但實際上願意」。法官隨即指不同意這說法。

法官判刑時引述事主的創傷報告，提到她事前已患抑鬱症，自信心低，2020年起接受精神科治療。事主案發後更出現創傷後遺症狀，需要服食高劑量的抗抑鬱藥物，出現自殘和自殺傾向，亦一度休學，在可見的未來仍需持續接受精神科治療。

法官採納5年為量刑起點，但考慮多個加刑因素，包括事主年僅16歲、是名處女，被告大她25歲，身為成年男子，他應從事主的社交媒體帖文，了解到她是名單純無知的少女。事主事後出現急性壓力症並需要休學，及後發展至創傷後遺症，事件為她帶來嚴重及長期的心理陰影；被告曾在沒有戴安全套時強姦事主，令她冒懷孕及染上性病的風險。被告有計劃地利誘事主到他家中玩貓，並提供零用錢，故加刑3年，總刑期為8年。