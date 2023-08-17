申訴專員指政府處理村屋排污問題缺協調　傾向轉介個案至其他部門 (10:22)

根據現行法例要求，若在未有提供公共污水渠的新界鄉郊地區興建村屋者，須建造包括化糞池及滲水井的污水處理設施。公署審視環保署、食環署及地政總署的執管工作，指環保署較少傾向採取聯合行動，地政總署則著重轉介投訴予另外兩個部門，本身缺乏分項數據，認為地政總署未充分做好執管角色，而三個部門之間各持有不同資料，但缺乏資料交換機制。

公署發現的其中一個涉及村屋沙井淤塞的個案，指三個部門已聯合視察，確認沙井出水口設計有問題，經維修後仍有污水滲出，其中環保署認為業主維修未妥，要求地政總署按地契要求業主糾正，地政總署則認為事件涉及水污染管制條例及排放問題，食環署就認為屬渠管設計問題。公署認為，情况反映部門之間對間歇出現的問題束手無策，只期望其他部門處理。

申訴專員趙慧賢指，現行監察機制無實質措施確保業主履行處理排污的責任，往往在「出事」後才採取行動，認為政府部門應做好預防工作，研究制訂具體措施，令業主切實履行其責任。公署建議，三個部門應設跨部門工作小組，並盡早為複雜個案商討解決方案、設行動指引，以及制訂資料交換機制。若涉違反地契，地政總署亦應果斷行動。