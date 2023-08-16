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市值600億元生命健康科技龍頭企業落戶本港 擬在港投資逾20億元 (21:52)

本屆政府去年《施政報告》提出引進創科龍頭企業落戶，其中市值600多億港元的生命健康科技龍頭企業泰格醫藥，今（16日）正式建立香港國際總部，料未來數年內為本港生命健康科技生態投資逾20億港元。目前，特區政府已經與超過200家企業會面接洽，約25家企業已經或準備落戶香港，另有數十家企業正緊密洽談當中。

是次落戶本港的泰格醫藥，總部在內地杭州，是全球生物製藥和醫療器械行業的合同研究組織（CRO）龍頭企業，收入一半來自內地市場，一半來自國際市場，是本港及深圳交易所的上市公司。

創新科技及工業局在facebook帖文表示，特區政府積極與海內外重點科技企業接洽，泰格醫藥是最早接觸的其中一家企業，在政府各部門共同努力下，泰格醫藥早於今年初已定下在港建立國際總部的方案。

創科局長孫東出席泰格醫藥香港國際總部落成晚宴，他期望泰格醫藥的落戶和投資，能形成產業聯動效應，支持香港生命科學和生物技術產業體系的發展，加速香港成為國際領先的生命健康科技中心。

創科局表示，泰格醫藥預計未來3至5年內在港聘用約300名員工，爭取將旗下60多家投資組合的公司帶到香港，並計劃將其中至少5家獨角獸公司在香港上市。泰格醫藥亦會組合本地風險投資公司與本港的創科資源互動，料未來數年內為香港生命健康科技生態投入逾20億港元投資。

據泰格醫藥網頁，該公司的業務涵蓋化學藥物研發、細胞和基因治療產品研發、罕見病藥物研發、疫苗研發等多個範疇，在全球擁有逾一萬人的團隊，設有29個全球辦事處與海外主要分支機構，包括美國、英國、加拿大、泰國和印尼等。

相關字詞﹕龍頭企業 創科 泰格醫藥 創新科技及工業局

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