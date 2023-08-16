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港泰警方拘4人 涉石膏獅子運海洛英 檢1200萬元毒品 (20:37)

警隊毒品調查科聯同泰國緝毒部門昨日（15日）進行一項聯合行動，成功拘捕4名懷疑販毒的本地人，其中兩人將被控串謀販毒罪，明日將在屯門裁判法院提堂；另外兩人則被泰國緝毒部門扣查。行動中，人員檢獲合共11.9公斤懷疑海洛英及387克懷疑霹靂可卡因，市值約為港幣1200萬元。警方發現販毒集團將海洛英磚收藏在石膏獅子擺設中，再以空運方式將毒品寄來香港。

警隊毒品調查科根據情報及資料分析，相信有本地販毒集團透過空運寄件，從泰國輸入海洛英到本港，以供應本港毒品市場。香港警方及被泰國緝毒部門扣查昨日（15日）採取共同「收網」行動。香港方面，警隊毒品調查科人員昨早突擊搜查一個位於元朗屏山的村屋單位，在單位內發現一隻被打爛的石膏獅子擺設及3塊懷疑海洛英磚。單位內另有3隻完整的石膏獅子擺設，警員打開後發現內藏合共7塊懷疑海洛英磚，上述懷疑海洛英磚共重3.5公斤。警員拘捕單位內兩名分別38歲姓李及26歲姓羅的本地男子，涉嫌販運危險藥物。同日，警員搜查38歲姓李男子位於元朗的住所，另外檢獲387克懷疑霹靂可卡因。兩名被捕男子現正被扣押調查，稍後會被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，明早於屯門裁判法院提堂。

至於泰國方面，泰國緝毒部門人員在曼谷市內檢獲24塊共重8.4公斤懷疑海洛英磚、一批包裝工具、以及一個製造石膏獅子擺設的模具。泰國人員拘捕兩名年齡分別係28歲姓郭及29歲姓李的香港女子，她們現正被當局扣查。

香港警方與泰國緝毒部門交流情報及調查資料，相信涉案販毒集團在香港招募成員，安排他們到泰國向當地毒販獲取懷疑海洛英，再在當地透過不同的掩飾方法，將毒品以空運方式輸入本港。雙方人員經調查後相信，上述4名被捕人士在販毒集團擔當不同角色，當中有人負責招募及安排其他人到泰國提取毒品、有人負責在泰國收藏毒品並寄回香港、有人負責在香港接收及儲存毒品等等。

毒品調查科行動組總督察湛耀光認為，販毒集團趁疫情緩和及通關，安排成員到海外，直接向當地毒品供應者接收毒品，並且用五花八門的收藏方式，企圖將毒品混入本港。警方會作出打擊行動，繼續加強與內地及海外執法機構進行情報交流工作，全力打擊販運毒品活動。

相關字詞﹕販毒

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