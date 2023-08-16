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暴動案認罪女生欲判入教導所　懲教報告稱被告服藥有副作用不適合　官押後判刑 (18:55)

2019年10月6日禁蒙面法生效翌日，有市民發起遊行抗議，當中一案有9人被控暴動罪，其中1人認罪，7人經審訊後罪成，8人今（16日）於區院（移師西九龍裁判法院）一併求情。其中案發時16歲、患焦慮症的女生，懲教署考慮她須服用精神科藥物，認為她不適合進入教導所。控辯雙方同意押後至9月2日再訊，待爭議法庭是否有權照樣判她入教導所。其餘7人則照原定計劃於8月26日判刑。

被告依次為謝芷盈(現年26歲，下同)、吳俊傑(20歲)、李苑瑩(25歲)、黃為瀚(35歲)、周貝家(37歲)、13歲中二男生(現17歲)、蘇家揚(20歲)。曾令兒（案發時16歲）則在開審前認罪。

辯方求情時提到，其中一名被告曾令兒患焦慮症，自8歲接受精神科治療，現時仍有覆診及服藥，教導所報告認為她的精神狀况適合進入教導所，但指她服用的藥物有嗜睡、關注力降低、失眠等副作用，令她不適合接受教導所的訓練。辯方指報告理由「比較牽強少少」，希望法庭仍然判她進入教導所。

暫委法官梁嘉琪則關注，在懲教署判斷被告不適合入教導所下，法庭是否有權繼續判處被告入教導所。辯方列出案例指，教導所報告對法庭無約束力；控方一度指法庭無權繼續判處教導所，因為法例列明法庭須在合適的情况下判少年犯非監禁式刑罰，但在聽畢辯方案例後指，法例僅列明法庭需要考慮報告的建議，沒有其他要求。

控辯雙方終同意將曾令兒的判刑分拆處理，其餘7人按原定的8月26日判刑，曾則押後9月2日求情及9月18日判刑，待索取進一步的教導所報告以及處理法律爭議。

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