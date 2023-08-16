政府開會商海洋光譜號周六訪港安排　決定增兩條特別巴士線疏導 (17:52)

統籌會議由卓永興主持，文化體育及旅遊局長楊潤雄、副局長劉震、常任秘書長黃智祖及旅遊事務專員沈鳳君均有出席，運輸及物流局、旅遊事務署、運輸署、旅發局和啟德郵輪碼頭營運商亦有代表與會。政府會後公布預案，包括增設20R與25R兩條特別巴士線，分別開往尖沙嘴及港鐵觀塘站，料每半小時可應付900人次。

而現有3條免費穿梭巴士將維持，並會加班服務，不過前往尖沙嘴的路線將改為只前往西九文化區及港鐵九龍站。的士服務方面則會繼續沿用早前落實的加強措施，包括透過加強電台廣播、即時通訊軟件等方式，向的士業界提供實時資訊，並向的士司機派發50元石油氣優惠券等。

政府表示，海洋光譜號接載4500名旅客，當中有3400人會主要利用公共交通前往不同目的地觀光。郵輪公司會按旅遊事務署要求，安排乘客分流落船，亦會在船上向乘客提供足夠的交通資訊和事先了解他們的交通選擇，以作出妥善安排。