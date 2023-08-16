裝修工涉多次性侵繼孫女　事主指母親裸睡時曾遭被告偷窺 (17:15)

被告現年69歲，被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，在觀塘某單位內兩度強姦女童X，以及3度非禮年齡約6歲至10歲的X。案發時X與生母Y、繼父Z、妹妹們及被告同住於觀塘的住宅內。

庭上繼續播放X的錄影會面，X指生母有時睡覺時不穿睡衣或內衣，所以不喜歡被告在夜裡觀看Y睡覺。X續指，她於首次被姦後，曾主動向生母透露她下體紅腫及疼痛，惟其母以為X沒有清洗乾淨下體所致，故為X塗凡士林。其母曾與丈夫商量需否帶X看醫生，但因不知需向哪類專科醫生求診，故不了了之。

辯方盤問時，羅列過往X家族旅行中前往韓國、新加坡等多國時的家人合照，指事主X被排斥，亦只有X的兩名同母異父的妹妹能夠跟隨其祖母去旅行。X稱由於被告有份參與旅程，故不會為此感到不悅或羨慕兩名妹妹，加上生母亦無參與，故自覺即使能同行也不感快樂。

X提到她們家人間爭拗，指她繼祖母的親戚曾於新年時派200元利是予X的妹妹，但僅派20元給X，Y知悉後向親戚反映事件。