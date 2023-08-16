明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

裝修工涉多次性侵繼孫女　事主指母親裸睡時曾遭被告偷窺 (17:15)

六旬裝修工人涉嫌4年間在住宅內多次性侵繼孫女，女童首次被侵犯時年僅6歲，案件今日（16日）於高等法院續審。事主於錄影會面中表示，被告曾經在晚上如廁後經過事主父母房門時，窺看事主母親睡覺的模樣。事主不滿被告行徑，曾寫上「不要看媽媽了」的紙條上及張貼房門前，當晚被告發現後生氣及以粗口大罵。

被告現年69歲，被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，在觀塘某單位內兩度強姦女童X，以及3度非禮年齡約6歲至10歲的X。案發時X與生母Y、繼父Z、妹妹們及被告同住於觀塘的住宅內。

庭上繼續播放X的錄影會面，X指生母有時睡覺時不穿睡衣或內衣，所以不喜歡被告在夜裡觀看Y睡覺。X續指，她於首次被姦後，曾主動向生母透露她下體紅腫及疼痛，惟其母以為X沒有清洗乾淨下體所致，故為X塗凡士林。其母曾與丈夫商量需否帶X看醫生，但因不知需向哪類專科醫生求診，故不了了之。

辯方盤問時，羅列過往X家族旅行中前往韓國、新加坡等多國時的家人合照，指事主X被排斥，亦只有X的兩名同母異父的妹妹能夠跟隨其祖母去旅行。X稱由於被告有份參與旅程，故不會為此感到不悅或羨慕兩名妹妹，加上生母亦無參與，故自覺即使能同行也不感快樂。

X提到她們家人間爭拗，指她繼祖母的親戚曾於新年時派200元利是予X的妹妹，但僅派20元給X，Y知悉後向親戚反映事件。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞