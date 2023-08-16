涉無牌行醫　聘婷負責人被指曾稱祈禱後「悟出」治癌療法 (17:07)

女被告趙淑儀（63歲）所涉的3罪指，她於2013年11月19日至2016年2月5日其間，在銅鑼灣邊寧頓街18號廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司，無牌從事內科執業。

事主陶寶富的女兒陶麗詩供稱，父親於2015年4月去世，他在2014年8月確診胰臟癌，轉介瑪嘉烈醫院檢查後，醫生表示手術及化療都無效，父親感傷心和崩潰，並無到腫瘤科作進一步跟進。其後父親因腫瘤壓著膽管，在私家醫院接受支架植入手術，但不成功。經友人介紹，得知被告專治癌症，曾出版名叫「癌症是生命的禮物」一書。

同年12月，她與父親在職員陪同下到「聘婷」約見被告，被告的房間擺放了證書等物品。被告稱自己曾因工作忙碌、太常做慈善而患淋巴癌，壽命只剩3個月，並在某次祈禱後獲得靈感，遂以過往所學的知識「悟出」一套治療方案，成功治癒自己之餘，亦寫了論文和獲「St. Clements University」的博士頭銜。此外，「國際美洲大學」亦邀請被告擔任榮譽顧問。