發帖感謝荷里活廣場斬人案疑兇　男子認煽惑傷人還押候判 (16:59)

辯方今求情指，被告李志偉（34歲）沒有同類型案底，曾接受12個月感化令。辯方又稱，被告獲得父母和親友支持接受治療，現在定期服藥，精神狀態已回復穩定。

案情指，被告今年5月30日起在個人Facebook帳戶發帖，包括發布2014年台北捷運隨機殺人案被告鄭捷的相片，鼓吹發起暴力襲擊，帖文不獲任何留言和讚好。同年6月3日，被告發帖表示多謝荷里活廣場兇案疑犯，揚言希望社會上有更多類似的人出現；該帖文開放予公眾閱覽，無人讚好。

此外，被告曾在Telegram發布信息，指「暴力是解決問題的唯一方法，所以需要戰爭與殺戳」。他另於Twitter表示「我從細到大的夢想，就是運用隨機的血腥暴力向社會施壓……這是我們的革命！」在警誡下，被告坦言因情緒不佳犯案，「覺得有人害我」，亦承認發布涉案帖文。